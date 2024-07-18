Инвалид из Екатеринбурга возвратил средства за билет после скандала с авиакомпанией

По словам Москальковой, она направила документы о ситуации в прокуратуру. Та, в свою очередь, позволила восстановить права мужчины на перелет. В конечном итоге, мужчине возвратили потраченные на билет средства, а также подарили возможность оплатить следующий полет в половину его стоимости.



Ранее Татьяна Москалькова выдвинула требование разобраться в инциденте с одноногим мужчиной, которого перевели из бизнес-класса в эконом в лайнере «Уральских авиалиний».