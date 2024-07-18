Инвалид из Екатеринбурга возвратил средства за билет после скандала с авиакомпанией

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как поделилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, мужчине отказали в перелете в бизнес-классе. Вместо этого организация предложила ему сократить стоимость следующего полета ровно наполовину благодаря сертификату.
Как уточняется, сотрудники Уральской транспортной прокуратуры выявили, что ветерану без особой причины отказали в полете до российской столицы в бизнес-классе, несмотря на тот факт, что у него был куплен билет. В связи с этим специалисты провели проверку.
По словам Москальковой, она направила документы о ситуации в прокуратуру. Та, в свою очередь, позволила восстановить права мужчины на перелет. В конечном итоге, мужчине возвратили потраченные на билет средства, а также подарили возможность оплатить следующий полет в половину его стоимости.
Ранее Татьяна Москалькова выдвинула требование разобраться в инциденте с одноногим мужчиной, которого перевели из бизнес-класса в эконом в лайнере «Уральских авиалиний».