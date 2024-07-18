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«Уральские авиалинии» вернули деньги ветерану после скандала на самолете

Инвалид из Екатеринбурга возвратил средства за билет после скандала с авиакомпанией

18 июля 2024, 08:36
Фото: 1MI

«Уральские авиалинии» вернули деньги ветерану после скандала на самолете

Екатеринбургский ветеран с инвалидностью получил обратно денежные средства за билет после скандальной ситуации с авиакомпанией «Уральские авиалинии».

Как поделилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, мужчине отказали в перелете в бизнес-классе. Вместо этого организация предложила ему сократить стоимость следующего полета ровно наполовину благодаря сертификату.

Как уточняется, сотрудники Уральской транспортной прокуратуры выявили, что ветерану без особой причины отказали в полете до российской столицы в бизнес-классе, несмотря на тот факт, что у него был куплен билет. В связи с этим специалисты провели проверку.

По словам Москальковой, она направила документы о ситуации в прокуратуру. Та, в свою очередь, позволила восстановить права мужчины на перелет. В конечном итоге, мужчине возвратили потраченные на билет средства, а также подарили возможность оплатить следующий полет в половину его стоимости.

Ранее Татьяна Москалькова выдвинула требование разобраться в инциденте с одноногим мужчиной, которого перевели из бизнес-класса в эконом в лайнере «Уральских авиалиний».

«Уральские авиалинии» пересадили мужчину без ноги из бизнес-класса в эконом
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#Араз Салехов#Общество#Ветераны#Инвалид#Самолет#Уральские авиалинии#Екатеринбург#Инцидент
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