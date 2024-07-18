Иван-чай: как собрать и заготовить в домашних условиях

Листья и цветы кипрея способны накапливать вредные вещества, поэтому собирать его можно только в районах, удаленных от автотрасс и промышленных предприятий. Важно и время сбора: иван-чай заготавливают только в сухую погоду. Лучше всего это делать в ранние утренние или вечерние часы до выпадения росы.