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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В июле россияне собирают и заготавливают иван-чай

Иван-чай: как собрать и заготовить в домашних условиях

18 июля 2024, 14:02
Фото: 1MI

В июле россияне собирают и заготавливают иван-чай

Ученые называют его «кипрей узколистный». А народ — просто иван-чай, уникальное растение, которое есть на большей части территории России, и которое обладает уникальными целебными свойствами. TagilCity.ru рассказывает, как правильно собрать и заготовить иван-чай на зиму.

Когда и как в России собирают иван-чай

Сбор иван-чая начинается в июне, а завершается сезон в конце июля. В августе, когда растение начинает покрываться пухом, оно теряет свои полезные свойства.

Опытные травники советуют собирать только листья с середины стебля. Они должны быть целыми и сочными, без паразитов и желтизны. Срывать листики нужно осторожно, чтобы не повредить стебель. Соцветия также срывают — они придают чаю особый аромат и вкус.

Лайфхак: по словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, не следует срывать нижние листья. Если их оборвать, то растение перестанет развиваться.

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Листья и цветы кипрея способны накапливать вредные вещества, поэтому собирать его можно только в районах, удаленных от автотрасс и промышленных предприятий. Важно и время сбора: иван-чай заготавливают только в сухую погоду. Лучше всего это делать в ранние утренние или вечерние часы до выпадения росы.

Для заготовки иван-чай следует выбираать здоровые растения с мощным стеблем и пышными соцветиямиДля заготовки иван-чай следует выбираать здоровые растения с мощным стеблем и пышными соцветиями
Для заготовки иван-чай следует выбираать здоровые растения с мощным стеблем и пышными соцветиями
Фото: tagilcity.ru

Как заготовить иван-чай

  • Этап первый — подвяливание и скручивание. После сбора листья иван-чая следует разложить на улице (в тени) или в хорошо проветриваемом помещении слоем в 5-7 см. Массу необходимо время от времени перемешивать, чтобы листья обсыхали равномерно. На подвяливание обычно уходит 12 часов. Далее листья кипрея сначала скатывают в шарики, а затем раскручивают в ладонях, чтобы придать продолговатую форму. Процесс достаточно трудоемкий: в зависимости от объема собранного сырья он может занять несколько часов.
  • Этап второй и самый важный — ферментация. Если его пропустить, то листья иван-чая останутся обычной травой и не дадут ни вкуса, ни пользы. Листья кипрея режут на сухой деревянной доске ножом, разминают получившуюся массу руками, а затем плотно набивают листьями пакеты — предпочтительно тканевые мешочки, но подойдут и полиэтиленовые. Процесс ферментации займет от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от состояния листьев. Если дождей давно не было, то они будут более сухими и жесткими. Если кипрей собирали после дождя, то листья будут сочными. Понять, что ферментация завершена, можно по запаху: в аромате появляются фруктовые нотки с оттенком чернослива. Меняется и цвет — листья становятся темно-зелеными.
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  • Этап третий — сушка. Сушат иван-чай разными способами. Самый быстрый способ — в духовке. Листья раскладывают на противень, застеленный пергаментом, и отправляют в разогретую до 100 градусов духовку на час. Дверца духовки при этом должна оставаться открытой. Массу необходимо время от времени перемешивать, чтобы процесс сушки шел равномерно. Более длительный способ — естественная сушка, которая занимает около недели. Листья раскладывают в один слой и оставляют при комнатной температуре. Периодически их нужно переворачивать. Считается, что второй способ позволяет сохранить в кипрее максимальное количество витаминов.
Чай из кипрея рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом, которые редко бывают на свежем воздухе. Например, офисным работникам.Чай из кипрея рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом, которые редко бывают на свежем воздухе. Например, офисным работникам.
Чай из кипрея рекомендуют людям с ослабленным иммунитетом, которые редко бывают на свежем воздухе. Например, офисным работникам.
Фото: Изображение Midjourney

Как и сколько хранить иван-чай

Держат заготовленное сырье в стеклянной или керамической посуде, которая позволяет максимально сохранить полезные свойства. Крышка должна быть закрыта, но не герметично. Хранить кипрей в металлической посуде недопустимо. Также можно хранить высушенные листья кипрея в холщовых или льняных мешках. Оптимальная температура — 15-20 градусов, влажность — около 80%.

На упаковках с покупным иван-чаем указывается срок годности 2 года, однако, по мнению академиков РАЕН Никитина и Емельянова, иван-чай при соблюдении условий хранится намного дольше, а его польза со временем только возрастает.

Как заваривать иван-чай

Кипрей можно заваривать отдельно, а можно смешивать в пропорции 1:1 с обычным черным чаем. На 1 стакан воды обычно берется 0,5-1 чайная ложка иван-чая. Положите листья в заварник и залейте кипятком на треть. После настаивания в течение 5-10 минут долейте оставшийся объем.

Иван-чай в отличие от обычного черного чая можно заваривать до 4-5 раз и получать ароматный напиток. Также его можно пить холодным: для этого чай остужают, переливают в стеклянные бутыли и хранят в холодильнике.

Беременным женщинам иван-чай следует употреблять с осторожностьюБеременным женщинам иван-чай следует употреблять с осторожностью
Беременным женщинам иван-чай следует употреблять с осторожностью
Фото: 1MI

Чем полезен иван-чай и кому он противопоказан

Это растение является кладезем витаминов и микроэлементов и обладает мощной антиоксидантной активностью, то есть подавляет развитие раковых клеток. Также напиток из иван-чая благотворно действует на нервную систему, так как обладает успокаивающими свойствами: его можно использовать для улучшения качества сна и снижения симптомов тревожных расстройств. Кроме того, иван-чай улучшает обмен веществ, ускоряет метаболизм, регулирует работу щитовидной железы и обладает противовоспалительными свойствами.

С осторожностью напиток следует употреблять беременным женщинам, людям со склонностью к аллергии, повышенной вязкостью крови, а также гипотоникам.

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