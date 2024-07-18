Иван-чай: как собрать и заготовить в домашних условиях

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Сбор иван-чая начинается в июне, а завершается сезон в конце июля. В августе, когда растение начинает покрываться пухом, оно теряет свои полезные свойства.
Опытные травники советуют собирать только листья с середины стебля. Они должны быть целыми и сочными, без паразитов и желтизны. Срывать листики нужно осторожно, чтобы не повредить стебель. Соцветия также срывают — они придают чаю особый аромат и вкус.
Лайфхак: по словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, не следует срывать нижние листья. Если их оборвать, то растение перестанет развиваться.
Листья и цветы кипрея способны накапливать вредные вещества, поэтому собирать его можно только в районах, удаленных от автотрасс и промышленных предприятий. Важно и время сбора: иван-чай заготавливают только в сухую погоду. Лучше всего это делать в ранние утренние или вечерние часы до выпадения росы.
Держат заготовленное сырье в стеклянной или керамической посуде, которая позволяет максимально сохранить полезные свойства. Крышка должна быть закрыта, но не герметично. Хранить кипрей в металлической посуде недопустимо. Также можно хранить высушенные листья кипрея в холщовых или льняных мешках. Оптимальная температура — 15-20 градусов, влажность — около 80%.
На упаковках с покупным иван-чаем указывается срок годности 2 года, однако, по мнению академиков РАЕН Никитина и Емельянова, иван-чай при соблюдении условий хранится намного дольше, а его польза со временем только возрастает.
Кипрей можно заваривать отдельно, а можно смешивать в пропорции 1:1 с обычным черным чаем. На 1 стакан воды обычно берется 0,5-1 чайная ложка иван-чая. Положите листья в заварник и залейте кипятком на треть. После настаивания в течение 5-10 минут долейте оставшийся объем.
Иван-чай в отличие от обычного черного чая можно заваривать до 4-5 раз и получать ароматный напиток. Также его можно пить холодным: для этого чай остужают, переливают в стеклянные бутыли и хранят в холодильнике.
Это растение является кладезем витаминов и микроэлементов и обладает мощной антиоксидантной активностью, то есть подавляет развитие раковых клеток. Также напиток из иван-чая благотворно действует на нервную систему, так как обладает успокаивающими свойствами: его можно использовать для улучшения качества сна и снижения симптомов тревожных расстройств. Кроме того, иван-чай улучшает обмен веществ, ускоряет метаболизм, регулирует работу щитовидной железы и обладает противовоспалительными свойствами.
С осторожностью напиток следует употреблять беременным женщинам, людям со склонностью к аллергии, повышенной вязкостью крови, а также гипотоникам.