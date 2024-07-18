Коллапс после ливня в Тагиле, кардиохирург на СВО, суд о «пьяном» ДТП: итоги дня

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
В Нижнем Тагиле разгулявшаяся стихия навела в городе беспорядок. Мощный ливень с грозой и градом затопил улицы. Вода в некоторых районах поднялась выше колен и не только затруднила путь пешеходам, но и остановила движение транспорта. На дорогах образовались большие пробки.
Врач-кардиохирург из Нижнего Тагила Андрей Шерстобитов более месяца назад уехал работать в зону СВО. Впечатлениями о командировке он поделился в своих социальных сетях. По словам врача, сначала ему было непривычно и тяжело, приходилось делать новые операции, однако сейчас он уже привык к новым условиям.
Пять лет колонии-поселения может получить тагильский водитель, который спровоцировал ДТП в пьяном виде и сбил на пешеходном переходе женщину. Она выжила, но получила очень тяжелые травмы. Следствие установило, что мужчина был пьян, хотя изначально он настаивал на эпилептическом припадке.
В Нижнем Тагиле на время отключения холодной воды в одном из районов города откроют дежурные группы в детских садах, которые в зону отключения не попадают. Всего администрации придется временно пристроить дошкольников из 17 ДОУ.
Противопожарный режим в Свердловской области отменен с 18 июля. Власти считают, что ситуация в регионе стабилизировалась. Теперь свердловчане смогут ходить в лес и даже разжигать костры. Однако за муниципалитетами оставлено право вводить ограничения самостоятельно.