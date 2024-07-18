Коллапс после ливня в Тагиле, кардиохирург на СВО, суд о «пьяном» ДТП: итоги дня

Врач-кардиохирург из Нижнего Тагила Андрей Шерстобитов более месяца назад уехал работать в зону СВО. Впечатлениями о командировке он поделился в своих социальных сетях. По словам врача, сначала ему было непривычно и тяжело, приходилось делать новые операции, однако сейчас он уже привык к новым условиям.