Компания подростков в Нижнем Тагиле вымогает деньги у сверстников

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Хулиганы требуют у сверстников деньги, а в случае отказа «платить» они их начинают избивать, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
О компании злоумышленников рассказала очевидица. По ее словам, они собираются в заброшенном здании, где раньше был полицейский отдел.
По словам местных жителей, в этом месте периодически собираются подозрительные люди. В правоохранительных органах начали проверку.
Напомним, 9 июля 2024 года в Екатеринбурге мужчина похитил двух подростков и угрозами вымогал у них деньги. Вскоре его задержали полицейские.