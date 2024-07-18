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Updated Сегодня, 04:22

Компания подростков в Нижнем Тагиле вымогает деньги у сверстников

Компания подростков в Нижнем Тагиле вымогает деньги у сверстников

18 июля 2024, 04:20
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле несколько подростков занимаются вымогательством денег у сверстников.

Хулиганы требуют у сверстников деньги, а в случае отказа «платить» они их начинают избивать, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

О компании злоумышленников рассказала очевидица. По ее словам, они собираются в заброшенном здании, где раньше был полицейский отдел.

По словам местных жителей, в этом месте периодически собираются подозрительные люди. В правоохранительных органах начали проверку.

Напомним, 9 июля 2024 года в Екатеринбурге мужчина похитил двух подростков и угрозами вымогал у них деньги. Вскоре его задержали полицейские.

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