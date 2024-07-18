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Кровля цеха загорелась на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге

Кровля цеха загорелась на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге

18 июля 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошел пожар на предприятии «Уралтрансмаш» 18 июля 2024 года.

Известно, что в цехе проводились сварочные работы. Трое работников, которые находились внутри помещения, сумели сами эвакуироваться, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

По словам очевидца, в районе Эльмаша стоит сильный химический запах. К месту ЧП приезжают машины пожарно-спасательной службы.

Напомним, 14 июля 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся цех из-за того, что было разлито гидравлическое масло. Вскоре возгорание было устранено приехавшими спасателями.

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