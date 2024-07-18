Кровля цеха загорелась на заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Известно, что в цехе проводились сварочные работы. Трое работников, которые находились внутри помещения, сумели сами эвакуироваться, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По словам очевидца, в районе Эльмаша стоит сильный химический запах. К месту ЧП приезжают машины пожарно-спасательной службы.
Напомним, 14 июля 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся цех из-за того, что было разлито гидравлическое масло. Вскоре возгорание было устранено приехавшими спасателями.