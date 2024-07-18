Ливень с градом прошел в Нижнем Тагиле и создал транспортный коллапс

В Нижнем Тагиле сильный ветер и град затопил дороги

По словам очевидцев, вода на улицах поднялась до уровня колен, что также затруднило передвижение пешеходов. Многие из них были вынуждены идти по проезжей части, чтобы избежать глубоких луж. Машины, в свою очередь, глохли из-за большого количества воды на дорогах.