Ливень с градом прошел в Нижнем Тагиле и создал транспортный коллапс

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
На улице Островского также глубокие лужи, а на Серова, образовалась пробка. Водители сообщают о том, что движение практически остановилось из-за затопления дороги. На улице Островского также глубокие лужи
Я думала все, встану. Тачки пачками глохнут по колено в воде водители. По Серова ехала, там ад творился, — рассказала редакции TagilCity.ru Анастасия, жительница Нижнего Тагила.
Синоптики предупреждают, что такая погода может сохраниться в ближайшие дни. Жителям города рекомендуется быть осторожными при передвижении по улицам и избегать парковки автомобилей под деревьями.