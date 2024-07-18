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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Нижнем Тагиле сильный ветер и град затопил дороги

Ливень с градом прошел в Нижнем Тагиле и создал транспортный коллапс

18 июля 2024, 12:25
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле сильный ветер и град затопил дороги

По словам очевидцев, вода на улицах поднялась до уровня колен, что также затруднило передвижение пешеходов. Многие из них были вынуждены идти по проезжей части, чтобы избежать глубоких луж. Машины, в свою очередь, глохли из-за большого количества воды на дорогах.

На улице Островского также глубокие лужи, а на Серова, образовалась пробка. Водители сообщают о том, что движение практически остановилось из-за затопления дороги. На улице Островского также глубокие лужи

Фото: tagilcity.ru
Я думала все, встану. Тачки пачками глохнут по колено в воде водители. По Серова ехала, там ад творился, — рассказала редакции TagilCity.ru Анастасия, жительница Нижнего Тагила.

Синоптики предупреждают, что такая погода может сохраниться в ближайшие дни. Жителям города рекомендуется быть осторожными при передвижении по улицам и избегать парковки автомобилей под деревьями.

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