Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле ранним утром

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Во вторник, 16 июля, около шести часов утра у дома № 12 на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле произошла автомобильная авария с участием 3-х автомобилей.
Водитель машины Lada не справился с управлением и врезался в машину Toyota, а затем влетел в ZAZ Chance.
К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, а вот автомобили получили серьезные повреждения, рассказывает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на информацию из Госавтоинспекции города.
Напомним, в Нижнем Тагиле ГАИ расследует дело о покинувшем место ДТП водителе.