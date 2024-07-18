tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле ранним утром

18 июля 2024, 12:37
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на улице Космонавтов произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов ранним утром 16 июля.

Во вторник, 16 июля, около шести часов утра у дома № 12 на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле произошла автомобильная авария с участием 3-х автомобилей.

Водитель машины Lada не справился с управлением и врезался в машину Toyota, а затем влетел в ZAZ Chance.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал, а вот автомобили получили серьезные повреждения, рассказывает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на информацию из Госавтоинспекции города.

Напомним, в Нижнем Тагиле ГАИ расследует дело о покинувшем место ДТП водителе.

Спровоцировавший ДТП житель Нижнего Тагила скончался в больнице
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ЧП#Екатеринбург#Массовая авария
Подпишитесь
До 5 лет колонии-поселения грозит пьяному водителю за ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:13
Есть пострадавшие: ведорожник врезался в мотоцикл на Челюскинцев в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:15
В Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала
Сегодня, 08:07
Стала известна причина избиения подростка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:50
«Было непривычно и тяжело»: кардиохирург из Нижнего Тагила рассказал о работе на СВО
Сегодня, 07:18
Дежурные группы в детсадах в центре Тагила откроются на время отключения воды
Сегодня, 06:11