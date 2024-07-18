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Мэр Богдановича отсудил у местной жительницы 25 тысяч за оскорбление

Мэр Богдановича отсудил у местной жительницы крупную сумму за оскорбление

18 июля 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney

Мэр Богдановича отсудил у местной жительницы 25 тысяч за оскорбление

Мэр Богдановича отсудил 25 тысяч у местной жительницы. Женщина назвала градоначальника бандитом.

Глава города Олег Нейфельд отсудил у женщины из города Богдановича 25 тысяч рублей.

Поводом для судебных тяжб стало оскорбление его личности в социальных сетях. Дама публично назвала мэра бандитом. Причиной такого дерзкого высказывания послужило необоснованное повышение цен на ритуальные услуги. Женщина, как и другие жители города, волнуется, что не сможет похоронить близких, не влезая в долги.

Мэр после данного высказывания хотел отсудить 50 тысяч, так как испытал душевное волнение и тревогу, но суд удовлетворил его просьбу частично. Женщина заплатит только половину, так как находится в декрете, а муж сейчас на СВО.

Ответчица считает приговор не справедливым и намерена его обжаловать.

Напомним, свердловские НКО в суде требуют от чиновников компенсацию за работу с детьми с ОВЗ.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Деньги#Чиновник#Екатеринбург#Инцидент
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