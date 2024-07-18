Мэр Богдановича отсудил у местной жительницы крупную сумму за оскорбление

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Глава города Олег Нейфельд отсудил у женщины из города Богдановича 25 тысяч рублей.
Поводом для судебных тяжб стало оскорбление его личности в социальных сетях. Дама публично назвала мэра бандитом. Причиной такого дерзкого высказывания послужило необоснованное повышение цен на ритуальные услуги. Женщина, как и другие жители города, волнуется, что не сможет похоронить близких, не влезая в долги.
Мэр после данного высказывания хотел отсудить 50 тысяч, так как испытал душевное волнение и тревогу, но суд удовлетворил его просьбу частично. Женщина заплатит только половину, так как находится в декрете, а муж сейчас на СВО.
Ответчица считает приговор не справедливым и намерена его обжаловать.
Напомним, свердловские НКО в суде требуют от чиновников компенсацию за работу с детьми с ОВЗ.