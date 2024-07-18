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Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

В Свердловской области на 10 лет осужден мигрант, показавший гениталии детям

Мигрант из Карпинска показал половой орган детям и получил 10 лет колонии

18 июля 2024, 16:20
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области на 10 лет осужден мигрант, показавший гениталии детям

Мигрант из Узбекистана показывал половой орган девочкам в Карпинске. За это его осудили на 10 лет.

Приговор узбеку Жамшиду Ражабову вынес Свердловский областной суд. За сексуальное преступление против детей он сядет на 10 лет, проинформировала пресс-служба ведомства.

Эпизод произошел в июне прошлого года. Своих жертв мигрант подкараулил прямо на детской площадке в Карпинске.

Решение суда вступит в силу через две недели.

Ранее стало известно, что екатеринбургский таможенник растлевал в интернете 12-летних девочек.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Криминал#Карпинск#Приговор#Мигранты#Несовершеннолетние#18+#Екатеринбург
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