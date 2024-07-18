Мигрант из Карпинска показал половой орган детям и получил 10 лет колонии

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Приговор узбеку Жамшиду Ражабову вынес Свердловский областной суд. За сексуальное преступление против детей он сядет на 10 лет, проинформировала пресс-служба ведомства.
Эпизод произошел в июне прошлого года. Своих жертв мигрант подкараулил прямо на детской площадке в Карпинске.
Решение суда вступит в силу через две недели.
Ранее стало известно, что екатеринбургский таможенник растлевал в интернете 12-летних девочек.