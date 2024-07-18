Мужчины в Екатеринбурге устроили массовую драку на детской площадке

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Причина, по которой между екатеринбуржцами началась драка, неизвестна, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
В полицию обращений по факту массовой потасовки не было, однако в ведомстве зафиксировали информацию. Правоохранители проведут проверку, после чего примут соответствующее решение, пишет Ура.ру.
Напомним, 26 июня 2024 года в Екатеринбурге около ресторана случилась потасовка, которая закончилась стрельбой. Двое человек оказались ранены.