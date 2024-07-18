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Мужчины в Екатеринбурге устроили массовую драку на детской площадке

Мужчины в Екатеринбурге устроили массовую драку на детской площадке

18 июля 2024, 03:37
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошла массовая драка между мужчинами на детской площадке. Инцидент произошел в районе Вторчермета на Аптекарской улице.

Причина, по которой между екатеринбуржцами началась драка, неизвестна, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В полицию обращений по факту массовой потасовки не было, однако в ведомстве зафиксировали информацию. Правоохранители проведут проверку, после чего примут соответствующее решение, пишет Ура.ру.

Напомним, 26 июня 2024 года в Екатеринбурге около ресторана случилась потасовка, которая закончилась стрельбой. Двое человек оказались ранены.

Екатеринбуржцы устроили массовую драку в метро после фестиваля «Ночь музыки»
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