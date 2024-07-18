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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:05

фото: ООО «Водоканал-НТ»

На «Водоканале» в Нижнем Тагиле искали «взрывчатку»

18 июля 2024, 06:03
фото: ООО «Водоканал-НТ»

В Нижнем Тагиле на «Водоканале» нашли «взрывчатку»

На «Водоканале» в Нижнем Тагиле состоялись учения по действиям сотрудников при обнаружении взрывчатки.

По сценарию охранник совершал обход территории, и в какой-то момент нашел предмет, внешне похожий на взрывчатку. Он незамедлительно сообщил об этом начальству. Затем по сигналу тревоги информация передавалась в городские экстренные службы, а людей эвакуировали с данной территории на расстояние порядка ста метров.

После учений для сотрудников предприятия прописали план действий при обнаружении взрывного устройства.

Такие учения проходят четыре раза в год, сообщает пресс-служба ООО «Водоканал-НТ».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Учения#Меры безопасности#ООО "Водоканал-НТ"#Екатеринбург#Антитеррористические учения
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