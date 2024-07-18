На «Водоканале» в Нижнем Тагиле искали «взрывчатку»

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
По сценарию охранник совершал обход территории, и в какой-то момент нашел предмет, внешне похожий на взрывчатку. Он незамедлительно сообщил об этом начальству. Затем по сигналу тревоги информация передавалась в городские экстренные службы, а людей эвакуировали с данной территории на расстояние порядка ста метров.
После учений для сотрудников предприятия прописали план действий при обнаружении взрывного устройства.
Такие учения проходят четыре раза в год, сообщает пресс-служба ООО «Водоканал-НТ».