На «Водоканале» в Нижнем Тагиле искали «взрывчатку»

По сценарию охранник совершал обход территории, и в какой-то момент нашел предмет, внешне похожий на взрывчатку. Он незамедлительно сообщил об этом начальству. Затем по сигналу тревоги информация передавалась в городские экстренные службы, а людей эвакуировали с данной территории на расстояние порядка ста метров.