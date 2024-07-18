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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Жители Урала несут из леса лисички огромными корзинами

«Несут тоннами». В уральских лесах на славу уродились лисички

18 июля 2024, 09:25
Фото: паблик «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области/Оля Кочеткова

Жители Урала несут из леса лисички огромными корзинами

Уральские грибники отправляются в лес за лисичками целыми семьями. Эти грибы редко бывают червивыми. К тому же они богаты витаминами и полезными микроэлементами.

Жители Свердловской области и соседнего Пермского края собирают в лесах лисички. «Оранжевых солнышек» в лесах в этом году очень много.

Всё как всегда- сбор, пикник, хорошая компания. Клубника, лисички, земляника…

О большом улове после «тихой охоты» рассказала жительница Свердловской области Нина.

Фото: паблик «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области/Нина Маланьина

По словам свердловчанки, грибы она собирала в Артинском районе.

Жители Пермского края тоже не обижены: лисичек в лесах очень много, особенно в районе Кунгура.

Фото: паблик «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области/Елена Викторовна
Съездили на небольшую разведку в район Кунгура. Как я скучала по лисичкам! И по этому сумасшедшему сбору, когда нет времени даже привстать. Лисички много и очень хорошего качества, хотя местами встречалась и суховатая. Хорошо что количество грибов в лесу позволяло выбирать лучшее, — поделилась Елена Викторовна.

Также в лесах много бычков и подгруздков, но почти все грибы — червивые, добавила она.

Подписчики паблика «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» делятся рецептами приготовления лисичек. Большинство грибников считает, что лисички лучше жарить или мариновать.

В том году пробовала солить, не очень понравилось. Маринованные лисички вкуснее, — высказала свое мнение Ирина.

Ранее стало известно, что в Свердловской области грибы в этом году в основном растут в заболоченных местах.

Готовим грибы в июне: пошаговые рецепты от уральских грибников
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