«Несут тоннами». В уральских лесах на славу уродились лисички

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Жители Свердловской области и соседнего Пермского края собирают в лесах лисички. «Оранжевых солнышек» в лесах в этом году очень много.
Всё как всегда- сбор, пикник, хорошая компания. Клубника, лисички, земляника…
О большом улове после «тихой охоты» рассказала жительница Свердловской области Нина.
По словам свердловчанки, грибы она собирала в Артинском районе.
Жители Пермского края тоже не обижены: лисичек в лесах очень много, особенно в районе Кунгура.
Съездили на небольшую разведку в район Кунгура. Как я скучала по лисичкам! И по этому сумасшедшему сбору, когда нет времени даже привстать. Лисички много и очень хорошего качества, хотя местами встречалась и суховатая. Хорошо что количество грибов в лесу позволяло выбирать лучшее, — поделилась Елена Викторовна.
Также в лесах много бычков и подгруздков, но почти все грибы — червивые, добавила она.
Подписчики паблика «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» делятся рецептами приготовления лисичек. Большинство грибников считает, что лисички лучше жарить или мариновать.
В том году пробовала солить, не очень понравилось. Маринованные лисички вкуснее, — высказала свое мнение Ирина.
Ранее стало известно, что в Свердловской области грибы в этом году в основном растут в заболоченных местах.