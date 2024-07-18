Новые станции метро могут появиться в Академическом районе

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Как уточняется, руководство города определило один из возможных вариантов формирования уже существующей ветки метрополитена: так, ее собираются продлить от станции «Ботаническая» до Академического района.
При этом в общей сложности в городе возможны строительные работы сразу по четырем новым станциям, передал источник URA.RU.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге снизится стоимость пересадочного проездного билета в общественном транспорте.