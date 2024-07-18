tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Две станции метрополитена собираются построить в Екатеринбурге

Новые станции метро могут появиться в Академическом районе

18 июля 2024, 11:12
Фото: 1MI

Две станции метрополитена собираются построить в Екатеринбурге

Эскизные работы по строительству новых станций метро в Академическом районе сделали в Екатеринбурге.

Как уточняется, руководство города определило один из возможных вариантов формирования уже существующей ветки метрополитена: так, ее собираются продлить от станции «Ботаническая» до Академического района.

При этом в общей сложности в городе возможны строительные работы сразу по четырем новым станциям, передал источник URA.RU.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге снизится стоимость пересадочного проездного билета в общественном транспорте.

Пассажиры метро в Екатеринбурге смогут прокатиться на «космическом» составе
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодой человек в Екатеринбурге сбежал из больницы после падения в метроЕще один православный храм появится в Академическом районе ЕкатеринбургаПьяная женщина в Екатеринбурге разбила новый турникет в метро
#Араз Салехов#Общество#Транспорт#Метро#Строительство#Поезда#Екатеринбург#Станция метро
Подпишитесь
До 5 лет колонии-поселения грозит пьяному водителю за ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:13
Есть пострадавшие: ведорожник врезался в мотоцикл на Челюскинцев в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:15
В Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала
Сегодня, 08:07
Стала известна причина избиения подростка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:50
«Было непривычно и тяжело»: кардиохирург из Нижнего Тагила рассказал о работе на СВО
Сегодня, 07:18
Дежурные группы в детсадах в центре Тагила откроются на время отключения воды
Сегодня, 06:11