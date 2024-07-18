Опасная черника: при каких болезнях ягода строго противопоказана

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
По данным Роспотребнадзора, черника противопоказана людям с оксалатурией. Это заболевание, при котором у человека повышается количество оксалатов в моче — например, щавелевой кислоты. Возникает мочекаменная болезнь. В результате в камнях могут образовываться почки. Диагноз ставится по анализу мочи.
Также черника нередко вызывает аллергию. Как пишет врач-педиатр, член Союза педиатров России Валентина Ражева, аллергические реакции на ягоду возникают из-за повышенного содержание в ней салициловой кислоты. Например, нередко аллергия на чернику возникает у детей при введении прикорма. Также организм малыша, находящегося на грудном вскармливании, может отреагировать, если чернику ест его мама.
Гатроэнтеролог Ольга Аришева в интервью «КП» предупредила, что черника из-за большого содержания в составе дубильных веществ противопоказана людям со склонностью к запорам.
А заслуженный врач России, доктор медицинских наук Ольга Шарапова не советует употреблять чернику людям с панкреатитом. Кроме того, с осторожностью следует включать чернику в рацион и пациентам с сахарным диабетом.
Ну, а всем остальным чернику есть можно и нужно: она рекордсмен по содержанию витаминов С и А, хорошо влияет на зрение и головной мозг, обладает бактерицидными и антиоксидантными свойствами.
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