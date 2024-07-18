Панно из бракованного сысертского фарфора оказалось в продаже за 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В общей сложности произведение искусства удалось продать за 300 тысяч рублей. Автор панно — художница Ксения Драныш — дала название своему творению: «Малахитовый дух». Таким образом, деятель искусства пыталась сделать оммаж на сказы Павла Бажова.
При этом Драныш не является местной для жителей Урала, поскольку сама она москвичкой. При этом творение художницы демонстрировали в Музее современного искусства PERMM, а также в столичном регионе, где панно приобрели за вышеназванную сумму.
В начале июня художница из Екатеринбурга Дарья Санатина продала все свои картины Филиппу Киркорову.