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Художница выставила арт-объект с сысертским фарфором на нескольких выставках РФ

Панно из бракованного сысертского фарфора оказалось в продаже за 300 тысяч рублей

18 июля 2024, 09:23
Фото: 1MI

Художница выставила арт-объект с сысертским фарфором на нескольких выставках РФ

В свердловской Сысерти произошла продажа арт-объекта. Его автор сделал из местного фарфора, который оказался бракованным. Об этом сообщили представители лаборатории «Антихрупкость».

В общей сложности произведение искусства удалось продать за 300 тысяч рублей. Автор панно — художница Ксения Драныш — дала название своему творению: «Малахитовый дух». Таким образом, деятель искусства пыталась сделать оммаж на сказы Павла Бажова.

При этом Драныш не является местной для жителей Урала, поскольку сама она москвичкой. При этом творение художницы демонстрировали в Музее современного искусства PERMM, а также в столичном регионе, где панно приобрели за вышеназванную сумму.

В начале июня художница из Екатеринбурга Дарья Санатина продала все свои картины Филиппу Киркорову.

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#Араз Салехов#Общество#Культура#Деньги#Искусство#Продажа#Картины#Художница#Екатеринбург
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