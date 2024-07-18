Пенсионер в Екатеринбурге пропал больше месяца назад

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
У пенсионера седые волосы, голубой цвет глаз, а рост 170 см. Какие вещи на горожанине были надеты в день, когда он исчез — неизвестно, рассказали в свердловском отряде «Лиза Алерт».
Пожилого екатеринбуржца ищут в городе волонтеры областного поискового отряда. За помощью обратились родственники мужчины.
Напомним, 15 июля 2024 года в столице Урала в неизвестном направлении исчез 15-летний мальчик. Он был одет в джинсовку, шорты и футболку. Его пытаются найти в разных районах города общественные деятели, а также сотрудники полиции.