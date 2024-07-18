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Published Сегодня, 06:03

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Пенсионер в Екатеринбурге пропал больше месяца назад

Пенсионер в Екатеринбурге пропал больше месяца назад

18 июля 2024, 06:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге разыскивают 77-летнего местного жителя. Он пропал в Орджоникидзевском районе 15 июня 2024 года.

У пенсионера седые волосы, голубой цвет глаз, а рост 170 см. Какие вещи на горожанине были надеты в день, когда он исчез — неизвестно, рассказали в свердловском отряде «Лиза Алерт».

Пожилого екатеринбуржца ищут в городе волонтеры областного поискового отряда. За помощью обратились родственники мужчины.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Напомним, 15 июля 2024 года в столице Урала в неизвестном направлении исчез 15-летний мальчик. Он был одет в джинсовку, шорты и футболку. Его пытаются найти в разных районах города общественные деятели, а также сотрудники полиции.

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