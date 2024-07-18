Под Екатеринбургом на трассах построят три отеля

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
По предварительным оценкам в строительство трех гостиниц будет вложено 660 миллионов рублей инвестиционных средств.
Новые объекты размещения создадут дополнительно 66 рабочих мест.
Отмечается, что номера будут комфортными, доступными для инвалидов, а цена за них будет приемлемая.
Первый отель построят около аэропорта. Второй появится на северном обходе города. Место для третьего пока не выбрали, пишет «АиФ-Урал».