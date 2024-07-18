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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Три трехзвездочных отеля построят на трассах под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом на трассах построят три отеля

18 июля 2024, 13:52
Фото: 1MI

Три трехзвездочных отеля построят на трассах под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом на трассах построят три отеля при государственной поддержке.

По предварительным оценкам в строительство трех гостиниц будет вложено 660 миллионов рублей инвестиционных средств.

Новые объекты размещения создадут дополнительно 66 рабочих мест.

Отмечается, что номера будут комфортными, доступными для инвалидов, а цена за них будет приемлемая.

Первый отель построят около аэропорта. Второй появится на северном обходе города. Место для третьего пока не выбрали, пишет «АиФ-Урал».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Гостиница#Отель#Гостиницы#Екатеринбург#Гостиничный бизнес
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