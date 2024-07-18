Пожилой мужчина с деменцией пропал в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 04:49
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Тагильчанин вышел из дома на улице Пархоменко и, сев на автобус №46, поехал в сторону вокзала. После этого он домой не вернулся и на связь не выходил, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам его родственницы, у пенсионера развивается деменция, а также у него наблюдается дезориентация. В момент исчезновения горожанин был одет в джинсы и футболку.
Напомним, 16 июля 2024 года в Екатеринбурге пропала 16-летняя темноволосая девушка. Ее разыскивают волонтеры.