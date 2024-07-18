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Пожилой мужчина с деменцией пропал в Нижнем Тагиле

Пожилой мужчина с деменцией пропал в Нижнем Тагиле

18 июля 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле ищут пожилого мужчину, который пропал 17 июля 2024 года.

Тагильчанин вышел из дома на улице Пархоменко и, сев на автобус №46, поехал в сторону вокзала. После этого он домой не вернулся и на связь не выходил, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

По словам его родственницы, у пенсионера развивается деменция, а также у него наблюдается дезориентация. В момент исчезновения горожанин был одет в джинсы и футболку.

Напомним, 16 июля 2024 года в Екатеринбурге пропала 16-летняя темноволосая девушка. Ее разыскивают волонтеры.

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