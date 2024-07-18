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Прокуратура в Нижнем Тагиле проверит информацию о нападении подростков на сверстника

Прокуратура в Нижнем Тагиле проверит информацию о нападении подростков на сверстника

18 июля 2024, 05:10
Фото: 1MI
Прокуратура в Нижнем Тагиле начала проверку после информации о трех подростках, которые избили 12-летнего сверстника. Происшествие случилось на Выйской улице в заброшенном здании.

Известно, что злоумышленники били пострадавшего мальчика руками и ногами. По итогам освидетельствования потерпевшего установят степень нанесенного вреда здоровью. рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном органе осуществляют контроль проверки, которую организовали сотрудники полиции. Также в прокуратуре оценят работу, которую проводят органы системы профилактики по предотвращению преступных действий школьников.

Кроме того, ведомство оценит исполнение закона по ограничению доступа посторонних в заброшенное здание.

Напомним, очевидцы рассказали о подростках, которые вымогают деньги у сверстников и избивают их.

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