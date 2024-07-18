Прокуратура в Нижнем Тагиле проверит информацию о нападении подростков на сверстника

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Известно, что злоумышленники били пострадавшего мальчика руками и ногами. По итогам освидетельствования потерпевшего установят степень нанесенного вреда здоровью. рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В надзорном органе осуществляют контроль проверки, которую организовали сотрудники полиции. Также в прокуратуре оценят работу, которую проводят органы системы профилактики по предотвращению преступных действий школьников.
Кроме того, ведомство оценит исполнение закона по ограничению доступа посторонних в заброшенное здание.
Напомним, очевидцы рассказали о подростках, которые вымогают деньги у сверстников и избивают их.