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Сотрудники ГАИ нашли сбежавшего участника ДТП с мотоциклом в Нижнем Тагиле

Сбежавшего после ДТП на улице Челюскинцев водителя поймали в Нижнем Тагиле

18 июля 2024, 12:46
Фото: 1MI

Сотрудники ГАИ нашли сбежавшего участника ДТП с мотоциклом в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле был пойман попавший в аварию с мотоциклом водитель. Об этом сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Как уточняется, легковое авто столкнулось с мотоциклом на улице Челюскинцев. Мужчина 36 лет, оказавшись в такой ситуаций, решил сбежать с места происшествия. В беседе с правоохранителями он заявил, что испытал испуг из-за возможной ответственности за правонарушения.

В связи с аварией на мужчину составили несколько протоколов: в первую очередь его обвинили в том, что он оставил место аварии, не выполнил условия ОСАГО, имел запрещенную на машине тонировку, выезжал на встречную полосу, а также у него не было госномеров на авто.

В результате этого судья решил вынести наказание в виде ареста на двое суток.

Случай, о котором ведется речь, произошел вечером 17 июля в Нижнем Тагиле: мужчина на мотоцикле столкнулся с внедорожником. Авария произошла у кольца на улице Челюскинцев.

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