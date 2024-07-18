Сбежавшего после ДТП на улице Челюскинцев водителя поймали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Как уточняется, легковое авто столкнулось с мотоциклом на улице Челюскинцев. Мужчина 36 лет, оказавшись в такой ситуаций, решил сбежать с места происшествия. В беседе с правоохранителями он заявил, что испытал испуг из-за возможной ответственности за правонарушения.
В связи с аварией на мужчину составили несколько протоколов: в первую очередь его обвинили в том, что он оставил место аварии, не выполнил условия ОСАГО, имел запрещенную на машине тонировку, выезжал на встречную полосу, а также у него не было госномеров на авто.
В результате этого судья решил вынести наказание в виде ареста на двое суток.
Случай, о котором ведется речь, произошел вечером 17 июля в Нижнем Тагиле: мужчина на мотоцикле столкнулся с внедорожником. Авария произошла у кольца на улице Челюскинцев.