Семь мигрантов в Екатеринбурге поставили на воинский учет

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Рейд проходил в Ленинском районе. По итогам мероприятия было выявлено семь нарушителей, которых сразу отправили на оформление нужны документов для того, чтобы встать на учет, рассказали в пресс-службе регионального военного управления СК.
Кроме того, с мигрантами провели профилактическую работу, объяснив им, как проходит поступление на военную службу по контракту.
Напомним, 3 июля 2024 года в Екатеринбурге полицейские провели рейд, во время которого поймали 18 нелегальных мигрантов.