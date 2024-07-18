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Семь мигрантов в Екатеринбурге поставили на воинский учет

Семь мигрантов в Екатеринбурге поставили на воинский учет

18 июля 2024, 11:44
Фото: 1MI
Семь мигрантов, которые недавно получили гражданство РФ, поставили на воинский учет. 18 июля 2024 года прошел рейд по выявлению новых российских граждан, которые встали на учет в военкомате.

Рейд проходил в Ленинском районе. По итогам мероприятия было выявлено семь нарушителей, которых сразу отправили на оформление нужны документов для того, чтобы встать на учет, рассказали в пресс-службе регионального военного управления СК.

Кроме того, с мигрантами провели профилактическую работу, объяснив им, как проходит поступление на военную службу по контракту.

Напомним, 3 июля 2024 года в Екатеринбурге полицейские провели рейд, во время которого поймали 18 нелегальных мигрантов.

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