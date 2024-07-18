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По факту вымогательства денег у подростка в Тагиле возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после вымогательства денег у подростка в Тагиле

18 июля 2024, 15:38
Фото: 1MI

По факту вымогательства денег у подростка в Тагиле возбуждено уголовное дело

В Нижнем Тагиле следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, который причастен к вымогательству денег у 12-летнего мальчика. Степень участия остальных членов компании устанавливается.

До семи лет лишения свободы грозит 14-летнему подростку из Нижнего Тагила, которого подозревают в вымогательстве денег у 12-летнего мальчика, говорится в релизе СУ СК Свердловской области.

Установлено, что несовершеннолетний в компании друзей требовал с потерпевшего денежную сумму. Всего к этому криминальному эпизоду могут быть причастны восемь подростков в возрасте от 10 до 15 лет.

В ходе расследования выяснилось, что первоначально конфликт мог возникнуть из-за девушки, с которой потерпевший мальчик якобы целовался. Также известно, что тагильские «пацаны» учатся в тагильских школах №1, 23 и 33. Правоохранители намерены провести с учениками профилактические беседы в новом учебном году.

Ранее к расследованию инцидента подключилась прокуратура.

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