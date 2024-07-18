Список самых красивых стюардесс пополнила сотрудница «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Как уточняется, 36-летняя девушка имеет отношение к направлению конкурса «Звезды авиации 2024».
Сама девушка уроженка узбекской столицы Ташкент, после она приняла решение о переезде в уральскую столицу, где попала в местную авиакомпанию.
По ее словам, по образованию она филолог, и заявку для работы в «Уральских авиалиниях» девушка отправила, не надеясь на что-то. Однако сейчас ее общий стаж в организации составляет 8,5 лет.
Несмотря на тот факт, что полеты остались в прошлом, девушка все равно считает себя стюардессой, рассказала она на сайте конкурса.
Накануне стало известно, что модель из Екатеринбурга Наталья Лунегова попала в список участников финальной стадии конкурса «Миссис королева России».