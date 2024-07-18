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Стюардесса из Екатеринбурга стала участницей полуфинала конкурса «Топ стюардесс

Список самых красивых стюардесс пополнила сотрудница «Уральских авиалиний»

18 июля 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney

Стюардесса из Екатеринбурга стала участницей полуфинала конкурса «Топ стюардесс

В список полуфинальных участников конкурса красоты «Топ стюардесс 10» попала сотрудница «Уральских авиалиний» Евгения Колесникова.

Как уточняется, 36-летняя девушка имеет отношение к направлению конкурса «Звезды авиации 2024».

Сама девушка уроженка узбекской столицы Ташкент, после она приняла решение о переезде в уральскую столицу, где попала в местную авиакомпанию.

По ее словам, по образованию она филолог, и заявку для работы в «Уральских авиалиниях» девушка отправила, не надеясь на что-то. Однако сейчас ее общий стаж в организации составляет 8,5 лет.

Несмотря на тот факт, что полеты остались в прошлом, девушка все равно считает себя стюардессой, рассказала она на сайте конкурса.

Накануне стало известно, что модель из Екатеринбурга Наталья Лунегова попала в список участников финальной стадии конкурса «Миссис королева России».

Три красавицы вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис-2024» в Екатеринбурге
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#Араз Салехов#Общество#Культура#Конкурс красоты#Красота#Уральские авиалинии#Стюардесса#Екатеринбург
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