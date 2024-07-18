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Спрос на сотрудников в сфере IT в Свердловской области вырос за год на 19%

Спрос на сотрудников в сфере IT в Свердловской области вырос за год на 19%

18 июля 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области на 19% увеличилось число предложений о работе в сфере IT в 2024 году.

С начала января 2024 года в области было открыто более 11 тысяч вакансий. Это на 19% выше в сравнении с началом 2023 года, рассказала руководитель сервиса HeadHunter Оксана Сидлецкая.

В каждом четвертом объявлении о поиске сотрудников ищут программистов. Чуть реже ищут сотрудников техподдержки, руководителей проектов и аналитиков. Кроме того, в сравнении с началом летнего сезона в 2023 году, заработок айтишников вырос до 72 тысяч рублей.

Специалистам техподдержки предлагают заработок в 50 000 рублей, техническим руководителям — до 150 000 рублей. Директора по IT могу зарабатывать 180 000, а начальники группы разработки — 200 000 рублей.

Напомним, в Свердловской области руководители компаний и организаций стали чаще рассматривать резюме подростков от 14 лет.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Экономика#Свердловская область#Статистика#Вакансии#IT#Екатеринбург
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