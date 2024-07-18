Спрос на сотрудников в сфере IT в Свердловской области вырос за год на 19%

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
С начала января 2024 года в области было открыто более 11 тысяч вакансий. Это на 19% выше в сравнении с началом 2023 года, рассказала руководитель сервиса HeadHunter Оксана Сидлецкая.
В каждом четвертом объявлении о поиске сотрудников ищут программистов. Чуть реже ищут сотрудников техподдержки, руководителей проектов и аналитиков. Кроме того, в сравнении с началом летнего сезона в 2023 году, заработок айтишников вырос до 72 тысяч рублей.
Специалистам техподдержки предлагают заработок в 50 000 рублей, техническим руководителям — до 150 000 рублей. Директора по IT могу зарабатывать 180 000, а начальники группы разработки — 200 000 рублей.
Напомним, в Свердловской области руководители компаний и организаций стали чаще рассматривать резюме подростков от 14 лет.