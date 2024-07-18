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СК начал проверку после массовой драки подростков в Нижнем Тагиле

Стала известна причина избиения подростка в Нижнем Тагиле

18 июля 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney

СК начал проверку после массовой драки подростков в Нижнем Тагиле

Несколько несовершеннолетних ребят напало на подростка ради получения от него денег. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Как уточняется, соответствующее заявление ведомство получило в четверг, 18 июля. В связи с этим следователи решили проверить подлинность полученной информации.

Сейчас специалисты расследуют дело, пытаясь выяснить все подробности. В случае подтверждения информации молодым людям грозит уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ.

Кроме того, в качестве необходимой меры отмечается экспертиза. Это позволит понять, насколько тяжелыми оказались травмы потерпевшего.

Ранее в Екатеринбурге установили обстоятельства избиения девочки азербайджанцами у школы в Нижнем Тагиле. Конфликт подтверждается в материалах СК Екатеринбурга, но следователь принял решение не возбуждать уголовное дело в отношении подростков. Свидетели сообщили, что девочку били кулаками и пинали в живот.

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#Араз Салехов#Нижний Тагил#Дети#Криминал#Драка#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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