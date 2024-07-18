Стала известна причина избиения подростка в Нижнем Тагиле

Ранее в Екатеринбурге установили обстоятельства избиения девочки азербайджанцами у школы в Нижнем Тагиле. Конфликт подтверждается в материалах СК Екатеринбурга, но следователь принял решение не возбуждать уголовное дело в отношении подростков. Свидетели сообщили, что девочку били кулаками и пинали в живот.