Стала известна причина избиения подростка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Как уточняется, соответствующее заявление ведомство получило в четверг, 18 июля. В связи с этим следователи решили проверить подлинность полученной информации.
Сейчас специалисты расследуют дело, пытаясь выяснить все подробности. В случае подтверждения информации молодым людям грозит уголовное дело по ч.2 ст. 163 УК РФ.
Кроме того, в качестве необходимой меры отмечается экспертиза. Это позволит понять, насколько тяжелыми оказались травмы потерпевшего.
Ранее в Екатеринбурге установили обстоятельства избиения девочки азербайджанцами у школы в Нижнем Тагиле. Конфликт подтверждается в материалах СК Екатеринбурга, но следователь принял решение не возбуждать уголовное дело в отношении подростков. Свидетели сообщили, что девочку били кулаками и пинали в живот.