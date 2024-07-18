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Светофор временно отключат на Вагонке в Нижнем Тагиле

Светофор временно отключат на Вагонке в Нижнем Тагиле

18 июля 2024, 04:34
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на несколько часов прекращена работа светофора в Дзержинском районе на улице Челюскинцев 18 июля 2024 года.

Временное прекращение эксплуатации дорожного объекта связано с запланированным отключением электроснабжения около дома №22, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Светофор отключили в 9 часов утра. Снова начнет работать с 13:00.

Напомним, 16 и 17 июля 2024 года в Нижнем Тагиле несколько часов не работал объект возле торгового центра Depo, который находится на Свердловском шоссе. Его отключали из-за ремонтных работ на ЛЭП.

Светофор в Нижнем Тагиле отключился из-за аварии
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Светофор#Отключение#Дорожное движение#Екатеринбург#ЦОДД#Отключение электроэнергии
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