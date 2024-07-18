Светофор временно отключат на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
Временное прекращение эксплуатации дорожного объекта связано с запланированным отключением электроснабжения около дома №22, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Светофор отключили в 9 часов утра. Снова начнет работать с 13:00.
Напомним, 16 и 17 июля 2024 года в Нижнем Тагиле несколько часов не работал объект возле торгового центра Depo, который находится на Свердловском шоссе. Его отключали из-за ремонтных работ на ЛЭП.