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Замминистра здравоохранения Свердловской области покинула пост по своему желанию

Свой пост покинула замминистра здравоохранения Свердловской области Ютяева

18 июля 2024, 13:58
Фото: 1MI

Замминистра здравоохранения Свердловской области покинула пост по своему желанию

В Свердловской области появится новый заместитель министра здравоохранения, поскольку Екатерина Ютяева решила уйти с этой должности.

Как уточняется, свою подпись под документом об уходе чиновника оставил лично глава регионе Евгений Куйвашев. При этом говорится, что Ютяева самолично приняла решение об увольнении.

Она была на этом посту на протяжении трех лет, с 2021 года. Чиновник обеспечивала ведомство в рамках решения вопросов по первичной помощи и инфекционной безопасности, сообщил Telegram-канал «Не для протокола».

В мае Куйвашев освободил от занимаемой должности заместителя министра образования Нину Журавлеву.

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#Араз Салехов#Политика#Общество#Свердловская область#Увольнение#Здравоохранение#Министерство здравоохранения#Власти#Замминистра#Екатеринбург#Органы власти
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