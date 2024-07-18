Свой пост покинула замминистра здравоохранения Свердловской области Ютяева

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Как уточняется, свою подпись под документом об уходе чиновника оставил лично глава регионе Евгений Куйвашев. При этом говорится, что Ютяева самолично приняла решение об увольнении.
Она была на этом посту на протяжении трех лет, с 2021 года. Чиновник обеспечивала ведомство в рамках решения вопросов по первичной помощи и инфекционной безопасности, сообщил Telegram-канал «Не для протокола».
В мае Куйвашев освободил от занимаемой должности заместителя министра образования Нину Журавлеву.