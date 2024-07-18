Температура горячей воды в Тагиле будет понижена на время ремонта ООО «Водоканал-НТ»

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
На совещании ресурсоснабжающих компаний, подрядчиков и представителе горхозяйства, которое прошло накануне в администрации Нижнего Тагила, обсуждали вопрос понижения температуры горячей воды, чтобы потребителям было комфортнее без холодной воды на время отключения.
На совещании был такой вопрос, представители теплоснабжающих организаций сказали, что температура горячей воды будет понижена, — отметил главный диспетчер ООО «Водоканал-НТ» Григорий Константинов.
В период отключения холодной воды для удобства горожан к домам будут подвозить питьевую воду. График был опубликован на TagilCity.ru. В установленные часы на каждой из точек водовоз будет стоять около 40 минут.
Главный диспетчер ресурсоснабжающей организации рассказал, что вода будет набираться из Черноисточинского гидроузла, а затем отправляться на исследование в лабораторию, чтобы ее состав соответствовал нормативам.
В социальные объекты вода будет доставляться сразу, без стоянки. Добавим, что под подвоз воды попадают все дома, где будет отключена холодная вода.
Необходимость замены участка водовода, к которому подключены тысячи потребителей, оправдана высокой степенью износа труб. По словам Григория Константинова, старая стальная труба диаметром 600 мм была выпущена в конце 60-х годов. Ее официально признали аварийной.
Представьте, диаметр 600 миллиметров, под отключение попадает множество домов. Если произойдет аварийная ситуация, то все эти люди бы остались без воды на неопределенный период, — отмечает главный диспетчер.
Замену сетей проводили поэтапно, начиная с 2022 года. Причем один из участков стали делать раньше, чтобы ремонт не совпадал с реализацией нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В 2024 году подрядчик заменил участок длиной 156 метров. Сам участок был на три года, начиная с 2022 года. Первый участок, подлежащий замене, — 130 метров, от Циолковского, 11а до магазина «Кировский». В 2023 году заменили 120 метров трубы с переходом на улицу Пархоменко. В 2023 году должны были сделать дорогу по нацпроекту БКАД, с администрацией было согласовано, чтобы работы провести заранее, до реализации, — пояснил Константинов.
Всего за этот период подрядная организация заменила 406 метров трубы диаметром 630 мм. Теперь ее будут подключать к системе холодного водоснабжения.
Масса вопросов от жителей поступает по теме благоустройства на перекопанных территориях. Так, сейчас на нескольких участках оно нарушено. В частности у домов №19 и 21 по улице Циолковского.
Раньше мы могли тут проезжать к дому, от дома — до детского сада. Сейчас больше месяца все перегорожено. Когда уже можно будет ездить и нормально ходить? — жалуется местная жительница Мария.
Представитель ООО «Водоканал» пояснил, что предварительное благоустройство будет сделано сразу после четырехдневного ремонта. Однако окончательно территория будет приведена в порядок только к концу сентября. Причиной этого стал перенос контракта с подрядчиком с конца июля на конец сентября. Ранее, сам ремонт также был перенесен на неделю вперед.
У нас заключен договор с подрядчиком до конца сентября. Подрядчик до этого срока обязуется восстановить все работы. В период отключения на четвертый день будут проведены работы по благоустройству: будет засыпано несжимаемым грунтом, чтобы не было провалов. Остальное благоустройство будет позже, — пояснил Константинов.
Напомним, в течение четырех дней в Нижнем Тагиле ООО «Водоканал» будет проводить переврезку замененного водовода к общей сети водоснабжения. В первый день трубы опорожнят и подготовят к процессу, второй и третий день понадобится подрядной организации на саму переврезку. На четвертый день трубы запустят, предварительно продезинфицировав и прочистив. В этот день вода должна появиться в квартирах тагильчан.