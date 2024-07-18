Температура горячей воды в Тагиле будет понижена на время ремонта ООО «Водоканал-НТ»

Напомним, в течение четырех дней в Нижнем Тагиле ООО «Водоканал» будет проводить переврезку замененного водовода к общей сети водоснабжения. В первый день трубы опорожнят и подготовят к процессу, второй и третий день понадобится подрядной организации на саму переврезку. На четвертый день трубы запустят, предварительно продезинфицировав и прочистив. В этот день вода должна появиться в квартирах тагильчан.