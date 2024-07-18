tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

В Екатеринбурге из-за урагана обрушилась линия электропередач

Целый квартал без света: линия электропередач рухнула из-за урагана в Екатеринбурге

18 июля 2024, 16:42
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге из-за урагана обрушилась линия электропередач

На Екатеринбург обрушился мощный ураган с ливнем. В ЖК «Космонавтов 11» рухнули столбы с проводами, квартал оказался обесточен.

Ураган, разыгравшийся вечером в четверг, 18 июля, обесточил целый квартал в столице Среднего Урала. В одном из дворов рухнули опоры линии электропередач, сообщают подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург».

Столбы упали на проезжую часть. Как пишет Ura.ru, столбы не находятся на балансе «Россети — Урал». Они принадлежали застройщику ПИК. В компании рассказали, что все повреждения были оперативно устранены, а электроснабжение у потребителей восстановлено в течение полутора часов.

Ранее стало известно о транспортном коллапсе после ливня в Нижнем Тагиле.

Небо затянут тяжелые тучи: погода в Свердловской области на семь дней
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за мощного ливня в Екатеринбурге на ВИЗе и Сортировке пропало электричествоТарифы на электричество в Свердловской области стали вышеБудет намного жарче: как изменится погода в Свердловской области через 60 лет
#Дарья Бобровицкая#Общество#Погода#Ливень#Электроэнергия#Отключение#Екатеринбург#Природная стихия
Подпишитесь
До 5 лет колонии-поселения грозит пьяному водителю за ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:13
Есть пострадавшие: ведорожник врезался в мотоцикл на Челюскинцев в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:15
В Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала
Сегодня, 08:07
Стала известна причина избиения подростка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:50
«Было непривычно и тяжело»: кардиохирург из Нижнего Тагила рассказал о работе на СВО
Сегодня, 07:18
Дежурные группы в детсадах в центре Тагила откроются на время отключения воды
Сегодня, 06:11