Целый квартал без света: линия электропередач рухнула из-за урагана в Екатеринбурге

Столбы упали на проезжую часть. Как пишет Ura.ru, столбы не находятся на балансе «Россети — Урал». Они принадлежали застройщику ПИК. В компании рассказали, что все повреждения были оперативно устранены, а электроснабжение у потребителей восстановлено в течение полутора часов.