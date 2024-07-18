Целый квартал без света: линия электропередач рухнула из-за урагана в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
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Updated Сегодня, 16:44
Ураган, разыгравшийся вечером в четверг, 18 июля, обесточил целый квартал в столице Среднего Урала. В одном из дворов рухнули опоры линии электропередач, сообщают подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург».
Столбы упали на проезжую часть. Как пишет Ura.ru, столбы не находятся на балансе «Россети — Урал». Они принадлежали застройщику ПИК. В компании рассказали, что все повреждения были оперативно устранены, а электроснабжение у потребителей восстановлено в течение полутора часов.
Ранее стало известно о транспортном коллапсе после ливня в Нижнем Тагиле.