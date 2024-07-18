«Уральский Халк» поучаствовал в новом шоу о путешествиях

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Также в рамках шоу можно увидеть еще несколько людей с региона, связанных со спортивной деятельностью. Кроме того, в шоу примут участие уральские звезды Олимпийских игр.
Программа о путешествия рассказывает о том, как развивается спортивная индустрия в стране, сообщает издание «ФедералПресс».
Недавно стало известно, что 34-летняя Светлана из Екатеринбурга побыла участницей шоу «Четыре жены» на ТВ-канале «Пятница».