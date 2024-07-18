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Программу тревел-шоу о Екатеринбурге посетит «Уральский Халк» Иван Штырков

«Уральский Халк» поучаствовал в новом шоу о путешествиях

18 июля 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney

Программу тревел-шоу о Екатеринбурге посетит «Уральский Халк» Иван Штырков

«Уральский Халк» участвует в новой передаче. Она рассказывает о путешествиях. Так, например, жители России смогут больше узнать о Екатеринбуре. Именно в этом городе запланированы съёмки с Иваном Штырковым.

Также в рамках шоу можно увидеть еще несколько людей с региона, связанных со спортивной деятельностью. Кроме того, в шоу примут участие уральские звезды Олимпийских игр.

Программа о путешествия рассказывает о том, как развивается спортивная индустрия в стране, сообщает издание «ФедералПресс».

Недавно стало известно, что 34-летняя Светлана из Екатеринбурга побыла участницей шоу «Четыре жены» на ТВ-канале «Пятница».

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#Араз Салехов#Свободное время#Туризм#Шоу#Путешествия#Екатеринбург
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