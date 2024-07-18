«Уральский Халк» поучаствовал в новом шоу о путешествиях

Программу тревел-шоу о Екатеринбурге посетит «Уральский Халк» Иван Штырков

«Уральский Халк» участвует в новой передаче. Она рассказывает о путешествиях. Так, например, жители России смогут больше узнать о Екатеринбуре. Именно в этом городе запланированы съёмки с Иваном Штырковым.