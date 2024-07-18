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В День металлурга в Свердловской области ограничат продажу алкоголя

В День металлурга в Свердловской области ограничат продажу алкоголя

18 июля 2024, 03:54
Фото: 1MI
В городах Свердловской области будет ограничена продажа алкогольных напитков во время празднования Дня металлурга 19–21 июля 2024 года. Данное решение было принято в связи с концертами известных музыкальных исполнителей.

Так, в Каменске-Уральском введут ограничения на два дня с 20:00 до 23:00 из-за выступления «Хора Турецкого» на площади Ленкома. В Верхней Пышме ограничения будут действовать 20 июля с 8:00 до 23:00, пишет Ура.ру.

В Краснотурьинске алкоголь нельзя будет купить два праздничных дня. 19 июля ограничения будут действовать с 14:00 до 23:00, а 20 июля — с 9:00 до 23:00. В Первоуральске и Серове ограничения введут только 20 июля.

Жители Ревды не смогут купить спиртное 20 июля с 17:00 до 00:00, а 21 июля — с 10:00 до 17:00. В Полевском ограничения будут действовать 20 июля с 9:00 до 20:00, а также 21 июля с 9:00 до 16:00.

В Нижнем Тагиле в период праздников в местах массового скопления людей также запрещают продажу алкоголя. Однако пока данных о том, где и в какое время не будет продаваться алкоголь — нет.

Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле ограничивали продажу алкоголя во время празднования Дня молодежи.

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