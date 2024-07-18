В Екатеринбурге пикапера отправили в психбольницу. На свиданиях он избивал девушек

Одну девушку он избил рядом с Оперным театром. Полиция задержала молодого человека. На него завели уголовное дело. Однако следователи не смогли сразу определить степень вменяемости подсудимого. По решению суда его направили в стационар на принудительное лечение, несмотря на протесты его адвокатов. Там же будет проведена экспертиза на его вменяемость.