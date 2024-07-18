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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

В Екатеринбурге мужчину отправили на принудительное лечение за избиение девушек

В Екатеринбурге пикапера отправили в психбольницу. На свиданиях он избивал девушек

18 июля 2024, 06:37
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчину отправили на принудительное лечение за избиение девушек

В Екатеринбурге пикапера отправили в психбольницу. Молодой человек на первом свидании неоднократно избивал девушек.

Дмитрий Гребенкин, студент УрФу, был задержан в начале апреля этого года при попытке улететь в столицу после избиения нескольких девушек в Екатеринбурге.

Одну девушку он избил рядом с Оперным театром. Полиция задержала молодого человека. На него завели уголовное дело. Однако следователи не смогли сразу определить степень вменяемости подсудимого. По решению суда его направили в стационар на принудительное лечение, несмотря на протесты его адвокатов. Там же будет проведена экспертиза на его вменяемость.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Студент#Екатеринбург#Избил#Инцидент
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