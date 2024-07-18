В Екатеринбурге потушили пожар на оборонном складе

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Инцидент произошел 18 июля. На заводе загорелась кровля одного из цехов. Известно, что в это время выполняли сварочные работы. Трое сотрудников, находившихся там, эвакуировались сами. Никто не пострадал.
В результате пожара выгорело более четырехсот метров кровли. Огонь тушили тридцать семь пожарных при помощи четырнадцати специальных машин.
Возгорание ликвидировали в течение часа. Завод продолжил свою работу в обычном режиме, пишет «Царьград» со ссылкой на МЧС России.