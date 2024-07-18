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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Пожар на территории завода «Уралтрансмаш» потушен

В Екатеринбурге потушили пожар на оборонном складе

18 июля 2024, 13:23
Фото: 1MI

Пожар на территории завода «Уралтрансмаш» потушен

В Екатеринбурге потушили пожар на территории завода «Уралтрансмаш». Горела кровля пустого цеха.

Инцидент произошел 18 июля. На заводе загорелась кровля одного из цехов. Известно, что в это время выполняли сварочные работы. Трое сотрудников, находившихся там, эвакуировались сами. Никто не пострадал.

В результате пожара выгорело более четырехсот метров кровли. Огонь тушили тридцать семь пожарных при помощи четырнадцати специальных машин.

Возгорание ликвидировали в течение часа. Завод продолжил свою работу в обычном режиме, пишет «Царьград» со ссылкой на МЧС России.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Пожар#Завод#Пожарные#ЧП#Екатеринбург
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