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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

В Нижнем Тагиле на автовокзале прошла тренировочная эвакуация

В Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала

18 июля 2024, 08:07
Фото: МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на автовокзале прошла тренировочная эвакуация

17 июля тренировочный пакет с «взрывчаткой» разместили возле кофейного автомата в здании автовокзала в Нижнем Тагиле, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

Найдя подозрительный предмет, работник вокзала тут же предупредил начальство. Сотрудники принялись оперативно выводить с вокзала людей и отводить их в безопасное место. К делу были мобильно подключены все экстренные службы: скорая помощь, пожарные, МЧС, Росгвардия.

Фото: МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила

Проведение таких тренировок оттачивает навыки служб по чрезвычайным ситуациям в быстром обнаружении бомбы, эвакуации людей во время настоящего теракта. Тренинг благоприятно сказывается на способности гражданских скоординировано обращаться в экстренные службы.

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