В Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Найдя подозрительный предмет, работник вокзала тут же предупредил начальство. Сотрудники принялись оперативно выводить с вокзала людей и отводить их в безопасное место. К делу были мобильно подключены все экстренные службы: скорая помощь, пожарные, МЧС, Росгвардия.
Проведение таких тренировок оттачивает навыки служб по чрезвычайным ситуациям в быстром обнаружении бомбы, эвакуации людей во время настоящего теракта. Тренинг благоприятно сказывается на способности гражданских скоординировано обращаться в экстренные службы.