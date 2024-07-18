В Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала

Найдя подозрительный предмет, работник вокзала тут же предупредил начальство. Сотрудники принялись оперативно выводить с вокзала людей и отводить их в безопасное место. К делу были мобильно подключены все экстренные службы: скорая помощь, пожарные, МЧС, Росгвардия.