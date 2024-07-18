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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 11:33

Особый противопожарный режим в Свердловской области отменили

В Свердловской области отменили особый противопожарный режим

18 июля 2024, 11:31

Особый противопожарный режим в Свердловской области отменили

Свердловчанам разрешили ходить в лес и жечь костры. С 18 июля особый противопожарный режим был отменен.

Противопожарный режим в регионе сняли по причине стабилизации ситуации с лесными пожарами. Кроме того, снизилось и число техногенных пожаров. В регионе также нормализовались погодные условия.

Тем не менее, в летний период муниципалитетам дано право на самостоятельное продление противопожарного режима при необходимости.

С сегодняшнего дня свердловчанам власти позволили ходить в лес и разводить огонь, но при условии, что в данной местности нет локальных ограничений.

Напомним, жители Свердловской области почти 200 раз нарушили противопожарный режим в июле.

210 нарушений противопожарного режима было выявлено в Свердловской области за неделю
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#Екатерина Смирнова#Общество#Лес#Лесной пожар#Лесничество#Природный пожар#Екатеринбург#Берегите лес
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