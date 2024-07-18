В Свердловской области отменили особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Противопожарный режим в регионе сняли по причине стабилизации ситуации с лесными пожарами. Кроме того, снизилось и число техногенных пожаров. В регионе также нормализовались погодные условия.
Тем не менее, в летний период муниципалитетам дано право на самостоятельное продление противопожарного режима при необходимости.
С сегодняшнего дня свердловчанам власти позволили ходить в лес и разводить огонь, но при условии, что в данной местности нет локальных ограничений.
Напомним, жители Свердловской области почти 200 раз нарушили противопожарный режим в июле.