Водитель иномарки уснул за рулем и влетел в опору моста на ЕКАД

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Мужчина ехал на Новомосковский тракт и в какой-то момент не справился с управлением. В результате автомобилист влетел в опору моста, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Свердловчанин получил серьезные повреждения. Его отвезли в медучреждение. Также в аварии значительно пострадала передняя часть его автомобиля.
Напомним, сотрудники автоинспекции в Свердловской области выяснили, что самым опасным транспортом являются легковые машины. С начала 2024 года произошло более 700 аварий с участием автомобилей.