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Водитель иномарки уснул за рулем и влетел в опору моста на ЕКАД

Водитель иномарки уснул за рулем и влетел в опору моста на ЕКАД

18 июля 2024, 09:47
Фото: Е1
Водитель Opel Astra, ехавший на ЕКАД, заснул за рулем и влетел в опору моста. ДТП произошло 18 июля 2024 года.

Мужчина ехал на Новомосковский тракт и в какой-то момент не справился с управлением. В результате автомобилист влетел в опору моста, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Свердловчанин получил серьезные повреждения. Его отвезли в медучреждение. Также в аварии значительно пострадала передняя часть его автомобиля.

Напомним, сотрудники автоинспекции в Свердловской области выяснили, что самым опасным транспортом являются легковые машины. С начала 2024 года произошло более 700 аварий с участием автомобилей.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#Пострадавший#ЧП#ЕКАД#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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