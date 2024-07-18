Житель Екатеринбурга лишился дорогого авто из-за долгов по налогам

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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По сообщению ГУФССП по Свердловской области, бывший владелец намеренно скрывал машину от приставов. Однако автомобиль был найден.
Имущество описали и арестовали. Теперь авто содержится на специальной стоянке под строгим наблюдением. В ближайшие дни екатеринбуржец обязан погасить всю задолженность, иначе Discovery оценят и реализуют в Росимуществе.
Ранее в Серове был вынесен приговор женщине за долг по алиментам в 800 тысяч рублей.