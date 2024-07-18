Житель Екатеринбурга лишился дорогого авто из-за долгов по налогам

Житель Екатеринбурга лишился авто из-за долга в 2,5 млн

Бизнесмен из Екатеринбурга задолжал Кировскому районному отделению судебных приставов сумму в 3 миллиона рублей по налоговым выплатам. Не отдав весь долг, мужчина вынужден был расстаться со своим авто Land Rover Discovery, что приобрел в свое время за 2,5 млн рублей.