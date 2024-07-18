tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Житель Екатеринбурга лишился авто из-за долга в 2,5 млн

Житель Екатеринбурга лишился дорогого авто из-за долгов по налогам

18 июля 2024, 07:56
Фото: ГУФССП по Свердловской области

Житель Екатеринбурга лишился авто из-за долга в 2,5 млн

Бизнесмен из Екатеринбурга задолжал Кировскому районному отделению судебных приставов сумму в 3 миллиона рублей по налоговым выплатам. Не отдав весь долг, мужчина вынужден был расстаться со своим авто Land Rover Discovery, что приобрел в свое время за 2,5 млн рублей.

По сообщению ГУФССП по Свердловской области, бывший владелец намеренно скрывал машину от приставов. Однако автомобиль был найден.

Имущество описали и арестовали. Теперь авто содержится на специальной стоянке под строгим наблюдением. В ближайшие дни екатеринбуржец обязан погасить всю задолженность, иначе Discovery оценят и реализуют в Росимуществе.

Ранее в Серове был вынесен приговор женщине за долг по алиментам в 800 тысяч рублей.

Почти 30 млн рублей долга обнаружили у «Гортранса» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчанка набрала кредитов на миллион рублей по инструкции «сотрудника Госуслуг»Екатеринбуржца сняли с крана и арестовали на 10 суток за неуплату алиментов на 1 млнУголовное дело заставило свердловчанина оплатить алименты сыну
#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Налоги#Долг#Водитель#Приставы#Екатеринбург
Подпишитесь
До 5 лет колонии-поселения грозит пьяному водителю за ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:13
Есть пострадавшие: ведорожник врезался в мотоцикл на Челюскинцев в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:15
В Нижнем Тагиле эвакуировали посетителей и сотрудников автовокзала
Сегодня, 08:07
Стала известна причина избиения подростка в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:50
«Было непривычно и тяжело»: кардиохирург из Нижнего Тагила рассказал о работе на СВО
Сегодня, 07:18
Дежурные группы в детсадах в центре Тагила откроются на время отключения воды
Сегодня, 06:11