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Житель Екатеринбурга попросил деньги у коллеги и «привязал» ее карту к самокату

Житель Екатеринбурга попросил деньги у коллеги и «привязал» ее карту к самокату

18 июля 2024, 06:56
Фото: 1MI
24-летний разнорабочий ТСЖ в Екатеринбурге попросил у 60-летней консьержки денег в долг и «привязал» ее банковскую карту к электросамокату.

К женщине обратился малознакомый коллега и попросил одолжить ему 300 рублей до зарплаты. Консьержка сообщила, что наличных денег у нее нет и дала ему свою кредитную карту, чтобы он сходил в магазин, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Молодой человек вскоре вернул карту и женщина поехала в банк. Сотрудники организации сообщили, что у нее накопился долг на 149 тысяч рублей. Когда екатеринбурженка спросила, почему так могло получиться, сотрудники ответили, что такое могли сделать посторонние, воспользовавшиеся картой.

После этого пенсионерка обратилась в полицию. Молодого человека вскоре задержали. По его словам, он привязал карточку к электросамокату. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, в Свердловской области бывшая учительница украла у ученика с инвалидностью его карту и документы и несколько месяцев пользовалась его деньгами. После того, как потерпевший обратился в полицию, женщина вернула ему документы и потраченные деньги.

Житель Нижнего Тагила обвиняется в краже денег с карты
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