Житель Екатеринбурга попросил деньги у коллеги и «привязал» ее карту к самокату

К женщине обратился малознакомый коллега и попросил одолжить ему 300 рублей до зарплаты. Консьержка сообщила, что наличных денег у нее нет и дала ему свою кредитную карту, чтобы он сходил в магазин, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.