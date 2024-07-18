Житель Екатеринбурга попросил деньги у коллеги и «привязал» ее карту к самокату

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
К женщине обратился малознакомый коллега и попросил одолжить ему 300 рублей до зарплаты. Консьержка сообщила, что наличных денег у нее нет и дала ему свою кредитную карту, чтобы он сходил в магазин, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Молодой человек вскоре вернул карту и женщина поехала в банк. Сотрудники организации сообщили, что у нее накопился долг на 149 тысяч рублей. Когда екатеринбурженка спросила, почему так могло получиться, сотрудники ответили, что такое могли сделать посторонние, воспользовавшиеся картой.
После этого пенсионерка обратилась в полицию. Молодого человека вскоре задержали. По его словам, он привязал карточку к электросамокату. В отношении него возбудили уголовное дело.
Напомним, в Свердловской области бывшая учительница украла у ученика с инвалидностью его карту и документы и несколько месяцев пользовалась его деньгами. После того, как потерпевший обратился в полицию, женщина вернула ему документы и потраченные деньги.