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Житель Качканара вступил в ряды террористов и уехал в Сирию

Житель Качканара вступил в ряды террористов и уехал в Сирию

18 июля 2024, 06:25
Фото: 1MI
Мужчина из Качканара вступил в террористическую организацию и уехал в Сирию после переписки во ВКонтакте. История произошла еще в 2021 году.

Житель Екатеринбурга, являющийся сторонником радикальных течений ислама, вел переписку с двумя интернет-пользователями из Качканара, пишет Ура.ру.

Во время переписки он пропагандировал международную террористическую организацию, а также склонял своих собеседников вступить в нее.

В результате один из свердловчан отправился в Сирию, чтобы принимать участие в военных действиях на стороне террористов. Мужчина, который занимался вербовкой, тоже уехал из России в Азербайджан.

Несмотря на то, что вышеуказанные события случились три года назад, уголовное дело возбудили в июле 2024 года. Сбежавший житель Качканара объявлен в розыск.

Напомним, в июне 2024 года лидер мусульман в Свердловской области призвал не реагировать на провокации, которые происходят из-за терактов в Дербенте и Махачкале.

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