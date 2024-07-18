Житель Качканара вступил в ряды террористов и уехал в Сирию

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Житель Екатеринбурга, являющийся сторонником радикальных течений ислама, вел переписку с двумя интернет-пользователями из Качканара, пишет Ура.ру.
Во время переписки он пропагандировал международную террористическую организацию, а также склонял своих собеседников вступить в нее.
В результате один из свердловчан отправился в Сирию, чтобы принимать участие в военных действиях на стороне террористов. Мужчина, который занимался вербовкой, тоже уехал из России в Азербайджан.
Несмотря на то, что вышеуказанные события случились три года назад, уголовное дело возбудили в июле 2024 года. Сбежавший житель Качканара объявлен в розыск.
Напомним, в июне 2024 года лидер мусульман в Свердловской области призвал не реагировать на провокации, которые происходят из-за терактов в Дербенте и Махачкале.