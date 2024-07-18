Жители Екатеринбурга станут больше платить за бензин

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Как выяснилось, на сегодняшний день горожане платят за литр 92-го топлива порядка 53,3 рубля, а 95-го — 58,1 рубля. Таким образом, средняя цена бензина увеличилась на 1,5 рубля. При этом его наибольшая стоимость фиксируется сразу на заправках двух компаний: «Лукойл» и «Газпромнефть».
В общей сложности цены за 92-й литр варьируются от 52,25 до 53,2 рубля, а за 95-й — от 55,6 до 58,05 рубля, заметил корреспондент URA.RU.
Ранее в пресс-службе АЗС «Газпромнефть» прокомментировали TagilCity.ru причину исчезновения бензина марки АИ-95 с некоторых заправок Екатеринбурга.