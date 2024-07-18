Жители Екатеринбурга станут больше платить за бензин

Как выяснилось, на сегодняшний день горожане платят за литр 92-го топлива порядка 53,3 рубля, а 95-го — 58,1 рубля. Таким образом, средняя цена бензина увеличилась на 1,5 рубля. При этом его наибольшая стоимость фиксируется сразу на заправках двух компаний: «Лукойл» и «Газпромнефть».