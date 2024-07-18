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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Стоимость бензина увеличилась в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга станут больше платить за бензин

18 июля 2024, 13:29
Фото: Изображение Midjourney

Стоимость бензина увеличилась в Екатеринбурге

Екатеринбуржцам придется больше отдавать денежных средств для заправки автомобилей бензином.

Как выяснилось, на сегодняшний день горожане платят за литр 92-го топлива порядка 53,3 рубля, а 95-го — 58,1 рубля. Таким образом, средняя цена бензина увеличилась на 1,5 рубля. При этом его наибольшая стоимость фиксируется сразу на заправках двух компаний: «Лукойл» и «Газпромнефть».

В общей сложности цены за 92-й литр варьируются от 52,25 до 53,2 рубля, а за 95-й — от 55,6 до 58,05 рубля, заметил корреспондент URA.RU.

Ранее в пресс-службе АЗС «Газпромнефть» прокомментировали TagilCity.ru причину исчезновения бензина марки АИ-95 с некоторых заправок Екатеринбурга.

Бензин дорожает в Свердловской области
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#Араз Салехов#Общество#Экономика#Цены#Бензин#Топливо#Подорожание#Екатеринбург#Заправки
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