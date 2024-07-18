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Published Сегодня, 05:32

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Живодер избил маленькую собаку в Екатеринбурге

Живодер избил маленькую собаку в Екатеринбурге

18 июля 2024, 05:32
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель жестоко избил собаку породы шпиц.

По словам очевидицы, горожанин бил и душил пса, а также таскал его за собой, после чего бросил в урну, пишет Е1.

Женщина также рассказала, что позднее мужчина искал собаку вместе со своей знакомой. Нашел ли он ее — неизвестно.

Напомним, в Первоуральске волонтеры забрали собак из запущенной квартиры, в которой были антисанитарные условия.

Также животные были в состоянии истощения. После кормления и стерилизации зоозащитники будут искать им новых хозяев. Если их найти не получится — питомцев отпустят на улицу.

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