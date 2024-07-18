Живодер избил маленькую собаку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По словам очевидицы, горожанин бил и душил пса, а также таскал его за собой, после чего бросил в урну, пишет Е1.
Женщина также рассказала, что позднее мужчина искал собаку вместе со своей знакомой. Нашел ли он ее — неизвестно.
Напомним, в Первоуральске волонтеры забрали собак из запущенной квартиры, в которой были антисанитарные условия.
Также животные были в состоянии истощения. После кормления и стерилизации зоозащитники будут искать им новых хозяев. Если их найти не получится — питомцев отпустят на улицу.