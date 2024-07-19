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Мошенники крадут деньги со счетов россиян под видом штрафов МВД

Аферисты блокируют смартфоны россиян за посещение «фронтовых сайтов»

19 июля 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney

Мошенники крадут деньги со счетов россиян под видом штрафов МВД

Аферисты начали использовать новые схемы мошенничества: так, теперь потерпевшими становятся те граждане, которые посещают сайты якобы «дискредитирующие ВС РФ». А сама схема заключается в дальнейшем вымогательстве денежных средств под видом штрафных санкций.

Теперь аферисты запугивают россиян с помощью блокировки смартфонов за то, что те якобы нарушили законы страны. Как уточняется, для решения данной проблемы мошенники направляют потерпевшему счет с оплатой штрафа.

Граждан запугивают до такой степени, что им не остается ничего, кроме как оплатить штраф моментально.

В беседе с «Новыми Известиями» IT-специалист Алексей Днепров заявил, что такая тенденция связана с тем, что люди не имеют особых знаний в вопросах работы с компьютером.

Кроме того, граждане юридически не подкованы, считает эксперт, поскольку в России не существует закона об ответственности за посещение «дискредитирующих сайтов».

Блокировка гаджета происходит из-за того, что вирус является вредоносной программой, который кодирует все документы и изображения, лишая владельца доступа к ним.

Чтобы гаджет не получил такого рода вируса, рекомендуется установить на устройстве антивирус и не переходить по ссылкам сомнительного содержания. Кроме того, под запрет попадает использование чужих флеш-карт.

Ранее стало известно, что подростки в Свердловской области стали чаще становиться жертвами мошенников в интернете.

В Нижнем Тагиле сотрудница полиции спасла женщину от перевода денег мошенникам
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#Араз Салехов#Общество#Деньги#Мошенничество#Компьютеры#Штрафы#Смартфон#Безопасность в интернете
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