Аферисты блокируют смартфоны россиян за посещение «фронтовых сайтов»

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Теперь аферисты запугивают россиян с помощью блокировки смартфонов за то, что те якобы нарушили законы страны. Как уточняется, для решения данной проблемы мошенники направляют потерпевшему счет с оплатой штрафа.
Граждан запугивают до такой степени, что им не остается ничего, кроме как оплатить штраф моментально.
В беседе с «Новыми Известиями» IT-специалист Алексей Днепров заявил, что такая тенденция связана с тем, что люди не имеют особых знаний в вопросах работы с компьютером.
Кроме того, граждане юридически не подкованы, считает эксперт, поскольку в России не существует закона об ответственности за посещение «дискредитирующих сайтов».
Блокировка гаджета происходит из-за того, что вирус является вредоносной программой, который кодирует все документы и изображения, лишая владельца доступа к ним.
Чтобы гаджет не получил такого рода вируса, рекомендуется установить на устройстве антивирус и не переходить по ссылкам сомнительного содержания. Кроме того, под запрет попадает использование чужих флеш-карт.
Ранее стало известно, что подростки в Свердловской области стали чаще становиться жертвами мошенников в интернете.