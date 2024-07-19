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Бастрыкин заинтересовался делом о домогательствах жителя Екатеринбурга к девочкам

Бастрыкин заинтересовался делом о домогательствах жителя Екатеринбурга к девочкам

19 июля 2024, 03:44
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение предоставить ему доклад о том, как проходит следствие по делу жителя Екатеринбурга, который приставал к школьницам.

Уголовное дело возбуждено по статье «Развратные действия». О процессе расследования доложит исполняющий обязанности главы областного СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге к двум девочкам, гулявшим в парке, пристали незнакомцы, которые говорили им непристойности.

Неизвестных заметили и прогнали прохожие. После того, как в полиции появилась информация о данном инциденте, сотрудники начали проводить проверку.

Житель Екатеринбурга полгода домогался дочери своей сожительницы
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Подростки#Криминал#Мужчина#ЧП#СКР#Девочки#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Домогательства#Школьницы#Инцидент
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