Бастрыкин заинтересовался делом о домогательствах жителя Екатеринбурга к девочкам

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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Уголовное дело возбуждено по статье «Развратные действия». О процессе расследования доложит исполняющий обязанности главы областного СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге к двум девочкам, гулявшим в парке, пристали незнакомцы, которые говорили им непристойности.
Неизвестных заметили и прогнали прохожие. После того, как в полиции появилась информация о данном инциденте, сотрудники начали проводить проверку.