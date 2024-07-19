Биологи разработали новую терапию против СПИДа

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Как сообщает newkhakasiya.online, результаты работы были опубликованы в журнале Advanced Science. В научном исследовании рассказывается об использовании генов антител из ДНК лам. Ученые на протяжении 15 лет работают с животными из семейства верблюжьих для поиска новых методов лечения и профилактики ВИЧ. Выбор этих животных обусловлен уникальной формой их антител, которые быстрее реагируют на чужеродные объекты.
В ходе эксперимента ученые ввели ламам специальный белок, что способствовало выработке нейтрализующих наночастиц. В конечном итоге они создали наночастицы в формате тройного тандема, повторяя короткие сегменты ДНК. В результате были получены нанотела, которые показали очень высокую эффективность, нейтрализовав 96% разных штаммов ВИЧ-1.
Дальнейший анализ показал, что новые наночастицы эффективно имитируют рецептор CD4. Для повышения их эффективности ученые объединили их с широко нейтрализующим антителом (bNAb), что приблизило нейтрализующие способности к 100%.
Разработка нейтрализующих антител открывает широкие возможности для лечения ВИЧ. Ученые намерены продолжать исследования, чтобы достичь 100% нейтрализации ВИЧ и предложить новые варианты лечения.