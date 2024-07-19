Биологи разработали новую терапию против СПИДа

Как сообщает newkhakasiya.online, результаты работы были опубликованы в журнале Advanced Science. В научном исследовании рассказывается об использовании генов антител из ДНК лам. Ученые на протяжении 15 лет работают с животными из семейства верблюжьих для поиска новых методов лечения и профилактики ВИЧ. Выбор этих животных обусловлен уникальной формой их антител, которые быстрее реагируют на чужеродные объекты.