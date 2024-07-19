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Дожди, град и ветер ожидаются в Свердловской области

Дожди, град и ветер ожидаются в Свердловской области

19 июля 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловскую область придут мощные ливни, град, грозы, а также шквалистый ветер. Такая погода прогнозируется 19 и 20 июля 2024 года.

Порывы ветра в эти дни могут достигать 25 метров. Жителям региона рекомендуется соблюдать правила осторожности во время непогоды, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Так, свердловчанам советуют не совершать резких маневров во время управления транспортом и не превышать скорость, не находиться под деревьями и вблизи уличных баннеров.

Кроме того, во время грозы рекомендуется отключать из сети электроприборы, а также закрывать окна.

Напомним, 18 июля 2024 года в Свердловской области местами были ливневые дожди и грозы. Дневное тепло было не выше +25 градусов.

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