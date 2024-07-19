Дожди, град и ветер ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Порывы ветра в эти дни могут достигать 25 метров. Жителям региона рекомендуется соблюдать правила осторожности во время непогоды, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Так, свердловчанам советуют не совершать резких маневров во время управления транспортом и не превышать скорость, не находиться под деревьями и вблизи уличных баннеров.
Кроме того, во время грозы рекомендуется отключать из сети электроприборы, а также закрывать окна.
Напомним, 18 июля 2024 года в Свердловской области местами были ливневые дожди и грозы. Дневное тепло было не выше +25 градусов.