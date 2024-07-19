Екатеринбургская мэрия рассказала о плане в случае нехватки учителей в школе №76

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Как уточняется, до восьми преподавателей покинули свое старое место, уйдя со старым главой школы Игорем Климовских в губернаторский лицей.
Сейчас новый директор школы занимается активно ищет новый учительский состав, однако в случае отсутствия специалистов у властей имеется запасной план.
В частности, планируется привлечение педагогов из 13-й гимназии и лицея №110, передает URA.RU.
Напомним, что ранее стало известно о массовом увольнении екатеринбургских преподавателей школы №76. Они отказываются работать с новым руководством.