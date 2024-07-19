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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Власти прокомментировали ситуацию с увольнением учителей в Екатеринбурге

Екатеринбургская мэрия рассказала о плане в случае нехватки учителей в школе №76

19 июля 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney

Власти прокомментировали ситуацию с увольнением учителей в Екатеринбурге

Екатеринбургская мэрия предложила новый план в случае нехватки учительского состава в школе №76.

Как уточняется, до восьми преподавателей покинули свое старое место, уйдя со старым главой школы Игорем Климовских в губернаторский лицей.

Сейчас новый директор школы занимается активно ищет новый учительский состав, однако в случае отсутствия специалистов у властей имеется запасной план.

В частности, планируется привлечение педагогов из 13-й гимназии и лицея №110, передает URA.RU.

Напомним, что ранее стало известно о массовом увольнении екатеринбургских преподавателей школы №76. Они отказываются работать с новым руководством.

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#Араз Салехов#Общество#Трудоустройство#Увольнение#Директор#Школы#Мэрия#Директор школы#Екатеринбург
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