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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Екатеринбуржца более месяца ищут в Сочи

Екатеринбуржца более месяца ищут в Сочи

19 июля 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney
Житель Екатеринбурга в начале июня улетел в Сочи и пропал без вести.

Екатеринбуржец Александр Кузнецов улетел в Сочи на отдых и там пропал 7 июня. Его поиски продолжаются и сегодня.

36-летний мужчина пропал в Адлерском районе курортного города. Мужчина имеет рост 170 сантиметров, телосложение плотное, темные волосы и голубые глаза. В день, когда он исчез, на нем были одеты кроссовки черного цвета, синяя футболка и джинсы.

фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»
фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» принимает участие в поисках пропавшего.

Ранее молодой человек на велосипеде пропал в селе под Ревдой.

Пенсионер в Екатеринбурге пропал больше месяца назад
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