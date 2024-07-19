Екатеринбуржца более месяца ищут в Сочи

36-летний мужчина пропал в Адлерском районе курортного города. Мужчина имеет рост 170 сантиметров, телосложение плотное, темные волосы и голубые глаза. В день, когда он исчез, на нем были одеты кроссовки черного цвета, синяя футболка и джинсы.