Екатеринбуржца более месяца ищут в Сочи

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Екатеринбуржец Александр Кузнецов улетел в Сочи на отдых и там пропал 7 июня. Его поиски продолжаются и сегодня.
36-летний мужчина пропал в Адлерском районе курортного города. Мужчина имеет рост 170 сантиметров, телосложение плотное, темные волосы и голубые глаза. В день, когда он исчез, на нем были одеты кроссовки черного цвета, синяя футболка и джинсы.
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» принимает участие в поисках пропавшего.
Ранее молодой человек на велосипеде пропал в селе под Ревдой.