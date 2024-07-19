Эвана Гершковича в Екатеринбурге осудили на 16 лет за шпионаж

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Суд рассмотрел обстоятельства данного дела, провел допросы свидетелей и подсудимого. Затем в зале прошли прения сторон, а Гершкович сказал последнее слово, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В результате суд принял решение признать иностранца виновным в шпионаже. Ему назначили наказание 16 лет тюремного заключения в ИК строгого режима.
Напомним, Гершковича взяли под арест весной минувшего года. По версии следствия, иностранный журналист, приехав в Нижний Тагил, по заданию американских спецслужб собирал тайные сведения о работе «Уралвагонзавода».