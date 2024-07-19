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Завершился судебный процесс в Екатеринбурге над Эваном Гершковичем

Эвана Гершковича в Екатеринбурге осудили на 16 лет за шпионаж

19 июля 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney

Завершился судебный процесс в Екатеринбурге над Эваном Гершковичем

В Екатеринбурге суд огласил приговор американскому журналисту Эвану Гершковичу. Его признали виновным в шпионаже. Заседание прошло 19 июля 2024 года.

Суд рассмотрел обстоятельства данного дела, провел допросы свидетелей и подсудимого. Затем в зале прошли прения сторон, а Гершкович сказал последнее слово, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В результате суд принял решение признать иностранца виновным в шпионаже. Ему назначили наказание 16 лет тюремного заключения в ИК строгого режима.

Напомним, Гершковича взяли под арест весной минувшего года. По версии следствия, иностранный журналист, приехав в Нижний Тагил, по заданию американских спецслужб собирал тайные сведения о работе «Уралвагонзавода».

Суд повторно рассмотрит дело о шпионаже журналиста Гершковича в Екатеринбурге 19 июля
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