Годовая инфляция в Свердловской области разогналась в июне до 8,5%

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Больше всего подорожали продукты, сообщила пресс-служба уральского отделения Центробанка. Цены на продовольственные товары в июне подскочили сразу на 10,58% в годовом выражении. Это на 1,76% больше, чем в мае. Во многом это связано из-за холодной весны с неустойчивой погодой, из-за чего свердловчане практически не ощутили сезонного снижения цен на овощи. Цены подскочили практически на всю «молочку»: кефир, творог, сметану, сливочное масло и даже мороженое. Кроме того, бизнес продолжает сталкиваться с логистическими проблемами, что также негативно сказывается на стоимости продуктов.
Цены на непродовольственные товары в первый летний месяц росли медленнее: +0,24% к уровню майской инфляции. Подорожала косметика и электротовары. Но есть и хорошая новость: замедлился рост цен на смартфоны.
Потребительские цены и услуги также не показали большого роста: например, перестали увеличиваться тарифы на такси, немного подешевели туристические поездки в Закавказье и Среднюю Азию.
Как отмечают в Центробанке, одна из главных причин высокого инфляционного давления в России — это большой внутренний спрос и отстающее предложение.
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