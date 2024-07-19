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Инфляция в Свердловской области в июне выросла на 8,5%

Годовая инфляция в Свердловской области разогналась в июне до 8,5%

19 июля 2024, 16:14
Фото: 1MI

Инфляция в Свердловской области в июне выросла на 8,5%

ЦБ зафиксировал рост инфляции в годовом выражении — она составила 8,49%. Это выше среднего показателя по УрФО, но ниже российского уровня.

Больше всего подорожали продукты, сообщила пресс-служба уральского отделения Центробанка. Цены на продовольственные товары в июне подскочили сразу на 10,58% в годовом выражении. Это на 1,76% больше, чем в мае. Во многом это связано из-за холодной весны с неустойчивой погодой, из-за чего свердловчане практически не ощутили сезонного снижения цен на овощи. Цены подскочили практически на всю «молочку»: кефир, творог, сметану, сливочное масло и даже мороженое. Кроме того, бизнес продолжает сталкиваться с логистическими проблемами, что также негативно сказывается на стоимости продуктов.

Цены на непродовольственные товары в первый летний месяц росли медленнее: +0,24% к уровню майской инфляции. Подорожала косметика и электротовары. Но есть и хорошая новость: замедлился рост цен на смартфоны.

Потребительские цены и услуги также не показали большого роста: например, перестали увеличиваться тарифы на такси, немного подешевели туристические поездки в Закавказье и Среднюю Азию.

Как отмечают в Центробанке, одна из главных причин высокого инфляционного давления в России — это большой внутренний спрос и отстающее предложение.

Ранее стало известно, как с 1 июля В Свердловской области изменились пенсии, тарифы на ЖКХ и госпошлины.

Сколько свердловчане будут платить за коммуналку с 1 июля
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Экономика#Цены#Свердловская область#Услуги#Инфляция#Товары#Екатеринбург#Центробанк
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