Годовая инфляция в Свердловской области разогналась в июне до 8,5%

Больше всего подорожали продукты, сообщила пресс-служба уральского отделения Центробанка. Цены на продовольственные товары в июне подскочили сразу на 10,58% в годовом выражении. Это на 1,76% больше, чем в мае. Во многом это связано из-за холодной весны с неустойчивой погодой, из-за чего свердловчане практически не ощутили сезонного снижения цен на овощи. Цены подскочили практически на всю «молочку»: кефир, творог, сметану, сливочное масло и даже мороженое. Кроме того, бизнес продолжает сталкиваться с логистическими проблемами, что также негативно сказывается на стоимости продуктов.