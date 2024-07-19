Грузовик влетел в легковой автомобиль на 31 километре ЕКАД

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Авария произошла на 31 километре ЕКАД Орджоникидзевского района. Как уточняется, днем 19 июля водитель за рулем грузовика отвлек свое внимание на смартфон. Не заметив, что он выезжает на встречную полосу, мужчина влетел в легковой автомобиль. Водитель легковушки и находившийся в салоне семилетний ребенок скончались на месте, еще двое пассажиров — жена водителя и другой сын — с тяжелыми травмами попали в клинику.
Несмотря на 13-летний опыт вождения и трезвое состояние, водитель грузовика не сумел избежать столкновения из-за отвлечения на гаджет.
Сейчас правоохранители проверяют все обстоятельства произошедшего, а также предупреждает об ответственности за использование смартфона во время движения.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге столкнулись три грузовые машины на перекрестке улиц Артинская — Армавирская.