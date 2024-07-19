Грузовик влетел в легковой автомобиль на 31 километре ЕКАД

Авария произошла на 31 километре ЕКАД Орджоникидзевского района. Как уточняется, днем 19 июля водитель за рулем грузовика отвлек свое внимание на смартфон. Не заметив, что он выезжает на встречную полосу, мужчина влетел в легковой автомобиль. Водитель легковушки и находившийся в салоне семилетний ребенок скончались на месте, еще двое пассажиров — жена водителя и другой сын — с тяжелыми травмами попали в клинику.